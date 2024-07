Retta per il ricovero, i giudici aprono sulla deducibilità integrale con la disabilità grave

Quando il disabile non è assolutamente in grado di provvedere a sé stesso, nemmeno per i bisogni più elementari, è deducibile l’intera retta relativa al ricovero presso la struttura sanitaria, e non solamente la quota riferibile alle spese mediche e di assistenza specifica qualificata. Ad affermarlo è la sentenza 405/7/2024 della Cgt Veneto, che ha accolto l’appello del coniuge di una contribuente affetta da morbo di Alzheimer in stato avanzato e con demenza grave, al quale l’Ufficio aveva negato...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi