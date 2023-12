Reverse charge esterno, da sanare la registrazione tardiva della fattura

La domanda

La società relativamente all’acquisto di servizi di marzo 2023 (per cui ha effettuato il pagamento) con soggetto residente estero, ha omesso di registrare tramite integrazione la relativa fattura entro il 15 aprile. La società ha provveduto a scaricare la relativa fattura solamente ad agosto 2023 a causa di un problema del software. Si chiede qual è il momento di registrazione della fattura ed il relativo momento della detraibilità dell’Iva. In particolare la fattura va registrata a marzo, dovendo variare la liquidazione Iva, o direttamente alla data di RC tramite Sdi (novembre 2023), pagando solamente le relative sanzioni per il ritardo della registrazione? Vanno ripresentate le Lipe dei trimestri precedenti con i valori riaggiornati? Essendo presenti operazioni con Iva indetraibile (noleggi autovetture), si chiede se per le sanzioni da pagare, l'errore è da considerare formale o sostanziale, impattando sulla corretta liquidazione dell'Iva di periodo.

E. F. - Milano