Ricerca e sviluppo, i controlli del Fisco partono dalla relazione di Roberto Lenzi









In caso di controlli sul credito di imposta per attività in ricerca e sviluppo, oltre all’aspetto formale conta la relazione esplicativa dell’attività svolta. Da questa deve emergere, secondo l’agenzia delle Entrate che sta inviando le richieste per verificare la documentazione, l’avanzamento nella scienza e nella tecnica, gli ostacoli riscontrati nelle conoscenze e tecnologie attuali e le soluzioni attuate per poterli superare. Non manca l’invito a valutare la possibilità di riversamento senza sanzioni...