Rinvio Covid di 85 giorni per il 2020, la Cgt Milano si smarca dalla Cassazione

La proroga Covid non opera in via generalizzata, ma solo per i periodi di imposta in scadenza nel 2020. È quanto hanno affermato i giudici della Cgt di Milano con la sentenza n. 632/16/2025 (presidente e relatore Crisafulli), che si pone in controtendenza rispetto all’orientamento della Cassazione.

Nel caso esaminato dai giudici meneghini, una società impugnava un avviso di accertamento relativo al 2017, eccependo la nullità dell’atto per essere stato notificato nel 2024, quindi oltre i termini di...