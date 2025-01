Rischio fiscale, due livelli per la mappatura completa

Il provvedimento 5320/2025 delle Entrate del 10 gennaio scorso ufficializza le linee guida per il tax compliance model (Tcm) per le imprese interessate a entrare in cooperative compliance dopo il restyling normativo iniziato dalla fine dello scorso anno. Similmente a quanto avviene per il transfer pricing viene fornita una traccia – invero approfondita – di come il documento andrebbe redatto a livello di principi e contenuti. Il cuore resta la mappatura dei rischi fiscali riconducibili a due categorie...

