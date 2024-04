Riscossione, dietro il discarico l’ombra dello stralcio per avvenuta prescrizione

Una riforma che punta a velocizzare le operazioni di recupero coattivo anche al rischio di creare una certa deresponsabilizzazione nell’operato dell’agente della riscossione, cui dovrebbe fare da contrappeso la valutazione per obiettivi, in base alla convenzione annuale con il ministero delle Finanze, e l’intervento attivo dell’ente creditore. Queste alcune delle considerazioni che si profilano dalla lettura dello schema di decreto attuativo della riforma della riscossione, approvato in via preliminare...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi