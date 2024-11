Risparmio, lo scudo dalla stabile organizzazione per i gestori esteri

Una bussola per l’Ime (Investment management exemption). La disposizione introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 255 legge n. 197/2022) introduce una presunzione legale che può evitare la stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento non residente che si avvale di servizi di supporto all’attività di investimento svolti da altri soggetti. Dopo la disciplina attuativa il quadro si è arricchito delle interpretazioni delle Entrate con la circolare 23/E/2024. Di seguito gli articoli realizzati da Alessandro Germani e pubblicati sulle pagine di Norme&Tributi de «Il Sole 24 Ore» e su NT+ Fisco.

Ime, gestore indipendente rispetto al veicolo di investimento

Presunzione Ime anche per il transfer price

Gestione investimenti, doppio metodo per la remunerazione dei servizi

Gestori esteri, ai manager anche ruoli nel veicolo

Veicoli di investimento, transfer price tradizionale

Il fondo estero è protetto dal rischio di stabile organizzazione