Rivalutazione beni d’impresa 2022, riconoscimento fiscale obbligatorio di Cristina Odorizzi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La domanda È ancora possibile per una società di capitali effettuare la rivalutazione dei beni di impresa nel bilancio 2022 ai soli fini civilistici?

C. B. - Potenza

Per il 2022 non è prevista una normativa specifica per la rivalutazione dei beni di impresa come prevista per il 2020. Tuttavia l’articolo 12-ter del Dl 23/2020, ha prolungato l’ambito temporale di applicazione della rivalutazione disciplinata dall’articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, permettendo la rivalutazione nei bilanci successivi al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021, consentendo quindi l’aggiornamento dei valori negli esercizi 2020, 2021 e 2022. In questa ipotesi...