Riversamento ricerca e sviluppo, si riapre la chance

Riaperto il termine per la procedura di riversamento spontaneo dei crediti per ricerca e sviluppo. Lo prevede il decreto legge 61 del 14 marzo, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di venerdì, la 61/2024. In particolare, il differimento è previsto all’articolo 19, che interviene sul comma 9 dell’articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (legge 215/2021). Il termine per il riversamento spontaneo, che si era chiuso il 31 ottobre 2024, è riaperto sino al 3 giugno 2025.

Per coloro che aderiscono...