Rottamazione quater, il contribuente decaduto per aver compensato una rata può chiedere il rientro

La domanda Nel 2023 il mio commercialista ha effettuato una domanda di rottamazione di una cartella esattoriale compensando il debito con un credito Irpef. Dato che questa operazione non era consentita la pratica di rottamazione è decaduta e ho ricevuto da Equitalia un avviso relativo al pagamento degli interessi di mora e le sanzioni. Vorrei sapere se con l’apertura della rottamazione quater è possibile sanare questa situazione.

D. P. - Perugia

Qualora, l’istanza di rottamazione sia stata presentata entro il 30 giugno 2023 per carichi affidati a Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 (cd. rottamazione quater) è possibile presentare l’istanza di riammissione alla rottamazione. L’eventuale pagamento di una rata della rottamazione mediante compensazione con un credito Irpef effettuato entro il 31 dicembre 2024 equivale, infatti, ad un omesso versamento della predetta rata (non essendo contemplata la compensazione come possibile modalità di...