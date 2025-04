Rottamazione quater, riammissione negata per i contribuenti decaduti nel 2025

La domanda per essere riammessi alla rottamazione quater scade il 30 aprile. Il rientro alla definizione agevolata è però precluso per chi è decaduto nel 2025. Come chiarito nel documento «Le principali novità della riforma della riscossione e la riammissione alla rottamazione quater» pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti, il rientro alla rottamazione è negato ai contribuenti, in regola con il pagamento delle rate fino al 31 dicembre 2024, che hanno tempestivamente...

