Sale cinematografiche, corsa al bonus fino al 6 giugno: importi più alti con film italiani

Dal 5 maggio sono partite le richieste per il bonus delle sale cinematografiche. Il ministero della Cultura infatti ha annunciato, sul proprio sito, che è possibile trasmettere le richieste per il credito d’imposta in relazione ai costi di funzionamento inerenti all’anno 2024. La richiesta poteva essere effettuata a partire dal 5 maggio 2025 ed il termine ultimo andrà a scadere il 6 giugno.

Si tratta di un bonus riconosciuto sotto forma di credito d’imposta sui costi di funzionamento delle sale cinematografiche...