Salvataggio o assistenza in mare: noleggio nave non imponibile Iva di Anna Abagnale e Simona Ficola

Secondo il principio di diritto 9/2023 non servono né prova di navigazione in alto mare né lettere d’intento

Il noleggio della nave per operazioni di salvataggio o di assistenza in mare è non imponibile ai fini IVA, senza prova di navigazione in alto mare né lettera d’intento.

Il principio di diritto 9/2023 pubblicato ieri dalle Entrate chiarisce l’interpretazione dell’articolo 8-bis, comma 1, lett. e), D.P.R. 633/1972, norma che assimila alle cessioni all’esportazione, non imponibili ai fini IVA, tra vari, i servizi di «locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b...