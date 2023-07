Sanzioni, controlli e scudo: così il Senato cambia la delega fiscale di Marco Mobili e Gianni Trovati









Uno sconto sulle sanzioni amministrative e una riduzione dei termini di decadenza per l’accertamento per i contribuenti che si faranno certificare il sistema di gestione del rischio fiscale da professionisti qualificati. E sempre per agevolare chi si dimostra in regola con il Fisco, un rafforzamento dei regimi premiali oggi in vigore, «inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali», per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità misurati con le pagelle fiscali...