Scissione inversa legittima in alternativa all’assegnazione ai soci di Leo De Rosa e Albero Russo









Con la risposta a interpello 317/2023, l'agenzia delle Entrate conferma la legittimità della scissione inversa, che prevede lo scorporo di asset da una società controllata (scissa) in favore della propria controllante (beneficiaria). L'Agenzia, nel solco di un approccio interpretativo ormai consolidato, afferma chiaramente che l'operazione è realizzata in regime fiscale di neutralità e di continuità di valori e non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito (si veda il precedente...