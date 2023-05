Scissione con scorporo soltanto in una newco e senza chance di recesso di Andrea Gaeta e Luigi Lovecchio

Alternativa neutrale al conferimento anche di singoli beni - di Andrea Gaeta e Luigi Lovecchio









Nel recepire la direttiva 2019/2121 in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, con il Dlgs 19/2023 è stata introdotta la disciplina della scissione mediante scorporo. Il nuovo articolo 2506.1 del Codice civile – che avrà effetto a decorrere dal prossimo 3 luglio – la definisce come la scissione con cui una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a se stessa (e non ai propri soci, come avviene nella scissione ordinaria) le relative...