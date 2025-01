Sconta l’Iva l’appalto per ristrutturazione con alcune prestazioni soggette al reverse charge

La domanda

Siamo una società operante nell’edilizia con codici attività principale 432101. Dobbiamo fare una ristrutturazione a una società agricola srl che rientra nelle opere di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr 380/2001 con molteplici interventi edilizi ben singolarmente individuabili e valutabili per un totale di 1.200.000 euro. Il cliente ci chiede di appurare se debba essere applicata l’Iva a tutto il contratto facendo riferimento alle circolari 14/E/2015 e 37/E/2015. In casi simili, essendo possibile effettuare la scomposizione del corrispettivo, (interpretiamo come una facoltà e non un obbligo l’applicazione dell’Iva a tutto il contratto) ci comportiamo nel modo seguente: opere murarie (massetti, controsoffitti, tetto, ecc) con Iva al 22 %; imbiancatura, impianti, intonaci, pavimenti eccetera in reverse charge. Le opere soggette ad Iva ammontano ad un totale di 200mila euro. Sarebbe sbagliato fatturare tutto in reverse charge?

S. P. - Prato