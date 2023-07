Sconto in fattura Superbonus 110% con richiesta ulteriore finanziamento a carico del condominio

La domanda

In caso di incarico conferito dal condominio al general contractor per il superbonus è corretto che tale controparte richieda l’apertura di un finanziamento a carico del condominio finalizzato al rimborso degli oneri finanziari per l’operazione ammontanti al 20% del corrispettivo dei lavori? Riassumento fatto 100 le opere agevolate con il superbonus, rimborsate a 110 dallo Stato con lo sconto in fattura, la controparte richiede un ulteriore 20% non soggetto ad Iva a titolo di oneri finanziari. Si domanda se tale operazione sia lecita, perché al sottoscritto non pare comprensibile a che titolo il condominio di debba indebitare per un ammontare pari al 20% dei lavori con un finanziamento per rimborsare oneri finanziari che il general contractor non può già avere sostenuto al momento dell’avvio dei lavori, e neppure l’appaltatore che assume l’incarico. Essendo tale finanziamento solo apparentemente collegato al bonus edilizio è corretto che benefici per l’approvazione della maggioranza di 1/3 dei millesimi e maggioranza intervenuti , indebitando anche i condomini che non desiderano il finanziamento bancario?

A. S. - Torino