Servizi di assistenza e previdenza sociale esenti da Iva anche se prestati in un altro Stato membro di Giorgio Emanuele Degani









La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza resa nella causa C-620/21, ha statuito che i servizi di assistenza e previdenza sociale resi nei confronti di persone fisiche residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui il prestatore ha la sede dell’attività economica, sono ammessi a godere dell’esenzione dall’Iva; ciò in quanto la natura delle prestazioni e il loro carattere sociale devono sussistere nello Stato membro del prestatore, che ha la potestà impositiva sull'operazione...