Sì al 110% sugli interventi trainati conclusi e pagati a novembre 2023

La domanda

La società Alfa ha eseguito un intervento trainato di sostituzione infissi ai diversi condomini di un edificio condominiale. Intervento eseguito a novembre 2023 con fatture, con applicazione di sconto in fattura per l’intero importo, emesse a fine novembre 2023 (i condomini quindi non hanno pagato nulla). La società Beta, che esegue il cappotto (intervento trainante), è in ritardo e finirà i lavori il 31 gennaio 2024 con emissione di sua fattura con sconto in fattura nella stessa data. Non sono disponibili Sal intermedi (i Sal 30/60 sono già stati effettuati): sia gli infissi che gli ultimi lavori del cappotto finiranno entrambi rendicontati nel sal finale Enea nel 2024 con data di riferimento quella di fine lavori (31 gennaio 2024). La società Alfa che ha eseguito l’intervento trainato degli infissi avrà comunque diritto ad ottenere interamente il credito derivante dello sconto in fattura (quindi a recuperare il 110% degli importi delle fatture) avendo effettuato la sua parte di intervento ed emesso le fatture nel 2023? Oppure dovrà applicare a questo punto solo lo sconto in fattura per il 70% essendo i suoi lavori rendicontati in un sal che farà riferimento alla data del 31 gennaio 2024.

M. B. - Bergamo