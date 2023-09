Sì al rimborso di imposte non dovute anche senza la dichiarazione integrativa di Stefano Mazzocchi

Link utili Cassazione, sentenza 15211/2023 Sezione Tributaria

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il contribuente che in dichiarazione abbia assoggettato propri redditi a imposta che ritiene non dovuta e provveduto al relativo versamento, in via di autotassazione, può chiederne il rimborso nel termine previsto dall’articolo 38 del Dpr 602/1973. Tale possibilità non è preclusa dalla mancanza di una dichiarazione integrativa. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 15211/2023.



La decisione

Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno cassato la pronuncia della Commissione tributaria regionale per due...