Sismabonus ordinario per l’abitazione costruita demolendo due immobili

La domanda Ho un permesso di costruire chiesto il 20 marzo 2020 e rilasciato il 6 settembre 2022, per la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di due unità immobiliari, una a destinazione abitativa, l'altra con destinazione C/6 la quale viene cambiata di destinazione e fusa con l'abitazione esistente per formane un’unica unità abitativa. I lavori non sono stati mai avviati e il permesso prorogato a norma di legge. Si vorrebbe dar corso all’avvio dei lavori con accesso al sismabonus e, dato che il permesso di costruire è prima di febbraio 2023, con la cessione del credito o sconto in fattura. Secondo voi posso andare con il sismabonus 110% o con il sismabonus ordinario 80%?

V. M. - Catania

In presenza di permesso di costruire per demolizione e ricostruzione, anche con cambio di destinazione d’uso dopo l’accorpamento, e non trattandosi di condominio, si rende applicabile il sismabonus ordinario (detrazione dell’80% di 96mila euro in caso di miglioramento sismico di due classi, non il 110% scaduto il 31 dicembre 2023), sempre a condizione che l’intervento rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia e non comporti aumento di volumetria, anche tenuto conto che (articolo 1, comma 37...