Sismabonus, tre modelli per l’acquisto di un complesso composto da tre appartamenti

La domanda Una Srl di costruzione effettua un intervento sismabonus di demolizione e ricostruzione ottenendo una palazzina di tre appartamenti. Questi tre appartamenti vengono venduti entro il 31 dicembre 2024 alla stessa persona con un unico atto notarile. Ricorrendone i presupposti viene effettuato lo sconto in fattura. Si chiede se deve essere compilato un unico modello CIR20 contenendo i tre sismabonus oppure se debbano essere compilati tre distinti modelli (uno per ciascuna unità).

E. R. - Bergamo

Nel caso descritto, per beneficiare del sismabonus acquisti sulle unità immobiliari oggetto di demolizione e ricostruzione (articolo 16, comma 1 septies Dl 63/2013, convertito in legge n.90/2013, articolo 1, comma 37 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di bilancio per il 2022), è necessario compilare un modello CIR20 per ciascuna delle tre unità immobiliari risultanti al termine dei lavori, anche se queste vengono cedute con un unico atto notarile alla stessa persona. Il beneficio, infatti, si ...