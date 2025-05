Società di comodo ancora senza possibilità di recupero dei crediti Iva

Fino a quando non verrà modificato l’articolo 30, comma 4, della legge n. 724/1994 (censurato dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 7 marzo 2024, n. C-341/22) «non è possibile fornire alcuna soluzione operativa» (come, ad esempio, l’invio di integrative a favore), per ottenere il rimborso dei crediti annuali Iva delle società non operative o per compensarli. È quanto emerge dalla risposta del ministero dell’Economia in commissione Finanze alla Camera al question time di Fratelli d’Italia...

