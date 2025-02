Società con esercizio a cavallo spiazzate sull’accesso al ravvedimento speciale

L’agenzia delle Entrate nella Faq del 28 gennaio ha chiarito le modalità di compilazione del modello Redditi e Irap nel caso di trasformazioni progressive e, si ritiene, anche regressive (si veda l’articolo «Niente cessazione del concordato preventivo con il passaggio da Snc a Srl»).

Rimangono però altri dubbi operativi per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che potranno accedere per la prima volta al concordato preventivo biennale (Cpb) aderendo alla proposta di concordato...