Società sportive dilettantistiche escluse a tavolino dai benefici Iva di Laura Ambrosi e Antonio Iorio









Società sportive dilettantistiche escluse oggettivamente a tavolino dai benefici Iva: sarebbe questa la tesi sostenuta da alcuni Uffici dell’agenzia delle Entrate che stanno notificando accertamenti per il recupero dell’imposta.

La contestazione

Alcuni Uffici hanno preteso l’Iva sulla totalità delle operazioni attive delle società sportive dilettantistiche. Le contestazioni non conseguono, come spesso accade, dall’assenza dei requisiti per fruire delle agevolazioni o dal riscontro di irregolarità in sede di controllo...