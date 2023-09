Società veicolo, la detrazione Iva passa dall’attività economica di Leo De Rosa e Alberto Russo









Negli anni si è dibattuto se fosse o meno legittima la detrazione Iva relativa ai costi (assistenziali, professionali, consulenziali, eccetera) sostenuti da una società costituita come società veicolo (Spv) in un’operazione di acquisizione (Lbo o Mlbo) ricondotta nell’alveo delle società holding. In tale contesto si è radicata la distinzione tra la holding di pura detenzione e di coordinamento delle attività delle società controllate (holding pura), rispetto alla holding che sviluppa anche una vera...