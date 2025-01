Sospensione termini Covid non limitata alle scadenze 2020

La sospensione dei termini decadenziali di 85 giorni introdotta nel periodo emergenziale Covid è ad ampio raggio: comporta, infatti, la proroga della decadenza non solo per gli atti in scadenza nel 2020 ma anche per quelli successivi interessati in qualche modo dal periodo in questione. A precisarlo è il decreto 3/2025 della Prima Presidente della Cassazione, che ha ritenuto inammissibili i rinvii pregiudiziali sollevati dalla Cgt di Lecce e dalla Cgt di Gorizia.

Inammissibilità dei rinvii pregiudiziali

L’inammissibilità deriva dal fatto...