Spalmadetrazioni 110% per il 2022 solo per intero

Se sono state cedute alcune quote residue della detrazione del superbonus del 110%, per spese sostenute nel 2022, l’opzione per lo «spalma-detrazione superbonus» non può essere esercitata per le rate non cedute, neanche se la prima rata di quattro non è stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022. Questa opzione, che consente la ripartizione in 10 anni a partire dal modello Redditi o 730 2024 per il 2023, al posto dei 4 anni ordinari a partire dai modelli relativi al 2022, infatti...

