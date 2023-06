Speciale Telefisco in agenda il 20 settembre. Spazio ai suggerimenti dei lettori per la scelta dei temi









Telefisco rilancia la sfida degli approfondimenti e dei chiarimenti di metà anno. Con due importanti novità sia per la data dell’evento sia per la scelta dei temi che saranno trattati dagli esperti nell’ormai tradizionale appuntamento di «Speciale Telefisco 2023». Ma andiamo con ordine.

In agenda il 20 settembre

In primo luogo, l’appuntamento con «Speciale Telefisco 2023 – Le novità per professionisti e imprese», evento gratuito online del Sole 24 Ore-Esperto risponde, è in agenda mercoledì 20 settembre dalle ore 9 alle 13.

La giornata di approfondimento straordinaria, che si aggiunge da qualche anno all’evento annuale di fine gennaio non si svolgerà nella seconda metà di giugno, quando gli studi professionali e le aziende sono impegnati nei tour de force per la chiusura dei calcoli relativi ai versamenti delle dichiarazioni.

Speciale Telefisco guarderà alla ripresa del lavoro negli studi professionali e nelle aziende, il periodo in cui si riaprono i dossier sospesi prima della pausa estiva. In modo da dare a professionisti, aziende e contribuenti la possibilità di affrontare al meglio gli appuntamenti dei mesi successivi.

L’attenzione sarà puntata, dunque, tanto sulle ultime novità, quanto sugli adempimenti che caratterizzano le settimane di fine estate e quelle che portano alla fine dell’anno.

Spazio ai suggerimenti

Alla novità del calendario se ne aggiungerà un’altra di grande rilievo. «Speciale Telefisco 2023» sarà un’edizione “partecipata”, in cui, nella scelta degli argomenti, diventeranno decisive le indicazioni dei professionisti.

A partire dai prossimi giorni, infatti, coloro che si sono iscritti e registrati a Telefisco dello scorso gennaio riceveranno un questionario con il quale potranno indicare le materie che a loro avviso dovrebbero essere trattate dagli esperti durante Speciale Telefisco. Ognuno potrà indicare cinque temi, contribuendo a costruire, insieme alla redazione, il programma del convegno del Sole 24 Ore.

Il programma degli argomenti sarà comunicato entro il 10 luglio non appena saranno stati esaminati i risultati del sondaggio. Naturalmente il programma potrà variare in funzione delle novità che potrebbero aggiungersi prima del 20 settembre.

La struttura dell’evento

Speciale Telefisco del 20 settembre avrà una struttura simile agli appuntamenti straordinari che si sono svolti negli scorsi anni.

I partecipanti avranno la possibilità di usufruire della formula Telefisco Base che consentirà di seguire in diretta e gratuitamente i confronti con i rappresentanti delle istituzioni, le relazioni degli esperti del Sole 24 Ore, le risposte sulle richieste di chiarimenti e i commenti sui temi del momento oltre che di mandare quesiti al Forum degli esperti.

Una doppia formula

Alla formula Telefisco Base si aggiungerà quella Telefisco Plus che, a pagamento, oltre alla possibilità di assistere gratuitamente alla diretta, permetterà di seguire i lavori in differita, di accedere gratuitamente per un mese all’archivio fisco dell’Esperto risponde e di seguire due appuntamenti del Master Telefisco , in programma il 27 settembre e il 4 ottobre. In questo modo coloro che sceglieranno la formula Plus avranno la possibilità di provare l’offerta formativa del Gruppo 24 Ore che vede protagonisti, con i vari strumenti offerti, alcuni fra i principali esperti del Sole.

Sia Telefisco Base sia Telefisco Plus garantiranno il conseguimento di crediti formativi. Sono in corso le procedure di accreditamento con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.