Spese sanitarie all’estero, detrazione in Italia con ricevute e prove di pagamento. Anche se salda l’assicuratore

Quando si va all’estero è sempre prudente avere una copertura assicurativa per le cure mediche. Ed è meglio scegliere compagnie che offrono non solo il rimborso delle cure, ma anche l’assistenza diretta attraverso centri convenzionati: sarà comunque possibile, al rientro in Italia, detrarre le spese mediche, anche se sono state pagate dall’assicuratore.

Detrazione sulle spese pagate direttamente dall’assicurazione

La sentenza 30611/2024 della Cassazione (si veda l’articolo «Spese sanitarie detraibili anche se pagate dalla compagnia assicurativa») ha affermato...