Sport dilettanti, decadenza dai benefici fiscali senza la documentazione

Decadenza dai benefici fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche in assenza di documentazione. È quanto emerge dalla sentenza 13790/2024, in cui la Cassazione è intervenuta a fare il punto sui requisiti di accesso alle agevolazioni per associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) dalla legge 398/91. Quest’ultima prevede la possibilità per Asd e Ssd con ricavi non superiori a 400mila euro di optare per una determinazione forfettaria del reddito e Iva. Ciò, tuttavia, nel...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi