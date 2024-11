Sport dilettanti, volata finale per le sponsorizzazioni candidate al bonus del 50%

Scade il 15 novembre il termine per gli investimenti in sponsorizzazioni sportive a favore di leghe e enti dilettantistici agevolabili con il credito d’imposta del 50 per cento. È quanto previsto dal decreto 113/2024, convertito nella legge 143/2024, che ha esteso anche per quest’anno l’incentivo fiscale introdotto in prima battuta dal decreto Agosto del 2020, poi prorogato per gli anni successivi dal Sostegni-ter e dalla legge di Bilancio 2023.

Il tax credit e il nodo sull’ambito soggettivo dei beneficiari

Il beneficio consiste in un credito d’imposta in misura...