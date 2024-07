Sport e periferie, dal 15 luglio gli enti potranno pre-registrarsi sulla piattaforma

Sport e periferie, il prossimo 15 luglio scattano i termini per accreditarsi sulla piattaforma. È quanto reso noto con il Dm 21 maggio 2024, pubblicato lo scorso 17 giugno dal ministero per lo Sport, riguardo a termini e modalità per beneficiare delle risorse vòlte a promuovere lo sport in zone di degrado urbano e situazioni di emarginazione sociale. Un bando, questo, ormai a regime dal 2018 e che si propone quest’anno uno stanziamento complessivo a favore dello sport che supera i 100 milioni di ...

