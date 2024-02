Srl, deducibili per competenza le ferie non godute dai dipendenti

La domanda Una Srl effettua per la prima volta contabilizzazione – al 31 dicembre – di ferie non godute dai propri dipendenti, relative sia ad annualità pregresse, sia all’annualità in corso. Il quesito è relativo alla difficoltà su come esse vanno trattate in dichiarazione fiscale (dal punto di vista della società, ovviamente e quindi dell’Ires). È applicabile il principio di cassa allargata con conseguente tassazione nell’esercizio in cui le ferie vengono pagate? Ovvero è da ritenersi applicabile il principio di competenza, in ossequio al dettato del Dpr 917/86, nel qual caso le ferie non godute relative ad annualità pregresse andrebbero riprese (in Modello redditi SC) a tassazione e quindi sarebbero fiscalmente indeducibili?

F. F. - Lecce

Come indicato dal Principio contabile OIC19 “Debiti” nella voce D14 “Altri debiti” dello Stato patrimoniale vanno indicati, tra gli altri, i debiti dei dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato maturate ma non ancora corrisposte incluse le mensilità aggiuntive maturate e i debiti per ferie, permessi e altri istituti contrattuali o legali maturati e non goduti. A fronte del debito viene rilevato, per competenza, il relativo costo nell’esercizio in cui le ferie maturano e non in quello in cui...