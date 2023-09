Srl in liquidazione, deduzione integrale delle quote residue di ammortamento dell’avviamento Barbara Marini

La domanda Una Srl che ha cessato l’attività commerciale delibera lo scioglimento anticipato ed è attualmente in fase di liquidazione volontaria. Poiché alcuni anni fa aveva acquisito l’azienda con il pagamento di un avviamento commerciale, ha potuto dedurre fiscalmente le quote di ammortamento dell’avviamento solo nella misura di 1/18 per ciascun anno, provvedendo a compilare il quadro RV del modello redditi SC, per la riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali. Nell’esercizio di liquidazione può dedurre integralmente le quote non dedotte fiscalmente nei precedenti esercizi (perché superiori all’ammortamento civilistico), posto che la liquidazione si chiuderà a ottobre 2023?

Come anticipato dal lettore, le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso (articolo 103, comma 3 del Tuir). Pertanto, saranno state effettuate delle variazioni fiscali in aumento (quote annue dell’ammortamento civilistico superiori a 1/18), che diventeranno variazioni fiscali in diminuzione una volta terminato il periodo d’ammortamento civilistico.

Come par di capire dal quesito, la società...