Srl a ristretta base, sulle presunzioni a carico dei soci la riforma resta ancora un miraggio

Il criterio dettato dalla legge delega n. 111/2023 per rivedere, o escludere, la presunzione “giurisprudenziale” di distribuzione dei maggiori utili conseguiti da piccole società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, sembra destinato, almeno nel breve periodo, a restare inattuato. Trova anche difficoltà ad affermarsi, in senso prevalente rispetto ad una presunzione che ormai viaggia in automatico sulla totalità - o quasi - degli accertamenti a carico di tali società, la nuova ...

