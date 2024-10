Start up e Pmi innovative, detrazioni compensabili

La detrazione per investimenti in start up e Pmi innovative si può trasformare in credito di imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione tramite F24. È questa la principale novità derivante dalla legge di iniziativa parlamentare (primo firmatario Centemero) recante «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti» che è stata approvata il 9 ottobre in commissione Finanze...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi