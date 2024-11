Stock option, deduzione legata all’assegnazione

Deduzione posticipata per i costi connessi ai piani di stock option. L’articolo 114 del disegno di legge di Bilancio 2025 apporta un’importante modifica alla fiscalità dei soggetti che applicano i principi Ias per obbligo (banche e quotate di qualsiasi settore) o per facoltà, con decorrenza riferita alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui relativi oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio 2025 (soggetti solari).

Per capire la portata della modifica, occorre...