Sui tax credit fittizi dstinzione più netta in presenza di frodi

Nuova definizione di credito inesistente legato a un comportamento fraudolento del contribuente e diventa rilevante la presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati nella norma.

È questa la nuova formulazione di credito inesistente che emerge dalla bozza della versione definitiva del decreto sanzioni, che avrà rilevanza sia per le violazioni penali sia per quelle tributarie.

Secondo la nuova previsione, saranno inesistenti i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi...