Sul patent box documentazione per ogni periodo d'imposta di Alessandro Germani

La dichiarazione del possesso va fatta nella dichiarazione. C’è tempo fino al 28 febbraio per preparare le “carte” e barrarne il possesso









La documentazione idonea per ottenere la penalty protection ai fini del nuovo patent box va redatta per ogni periodo d’imposta. Quindi ciascun periodo fa capo a sé e, per la disapplicazione delle sanzioni in caso di verifica, richiede il possesso della documentazione. Lo afferma una delle risposte a Faq pubblicate dall’agenzia delle Entrate il 24 novembre. Vediamone portata e risvolti.

Per il nuovo patent box, il Provvedimento dell’Agenzia n. 48243 del 15 febbraio 2022, al paragrafo 9, stabilisce ...