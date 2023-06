Superbonus 110%, se la cessione non è stata comunicata alle Entrate è possibile la detrazione di Silvio Rivetti

La domanda Ho inviato il primo stato di avanzamento dei lavori per il 30% nei primi giorni di ottobre 2022 con cessione a Poste Italiane; successivamente, su richiesta di Poste Italiane, è stata integrata la documentazione in due volte. Ora sono in attesa di conferma e accredito del quantum. Poiché il portale di Poste Italiane è ancora chiuso per nuove cessioni di credito (in questo caso stato finale dei lavori al 31 dicembre 2022, completamento pratica) chiedo se ci sia un termine entro il quale comunicare all’agenzia delle Entrate la cessione del credito o se devo procedere con la richiesta di sconto fiscale sul 730, avendo la capacità di sconto in quattro anni per l’importo contabilizzato di 20.535,79, pari al 110% di 22.589,37, con decorrenza dalla dichiarazione 2023 e dichiarazione congiunta tra coniugi.

A. C. - Legnano

Se l’opzione di cessione è stata espressa, da parte del contribuente, con l’invio della comunicazione telematica alle Entrate (in forza di contratto di cessione stipulato con il soggetto cessionario); e se essa non è stata ancora accettata da parte del cessionario, significa che tale operazione si colloca in una sorta di limbo e che esige o l’accettazione o il rifiuto da parte del cessionario stesso, per poter essere sbloccata (a meno che, tra le clausole contrattuali del contratto di cessione, non...