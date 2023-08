Superbonus, alt alla remissione in bonis se l’asseverazione non è stata redatta in tempo di Cristiano Dell'Oste

Se manca l’asseverazione all’Enea, non si può usare la remissione in bonis per salvare la cessione del superbonus. L’interpello 406/2023 non lascia spazio ai ritardatari: l’asseverazione dei requisiti energetici va predisposta, «debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale», entro 90 giorni dalla fine dei lavori (o dal raggiungimento dello stato avanzamento lavori per il quale si vuol trasferire il credito d’imposta); l’asseverazione è un «requisito...