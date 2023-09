Superbonus, per correggere l’importo sbagliato l’asseverazione va annullata e ripresentata

La domanda

L’11 agosto 2022 sono iniziati dei lavori di riqualificazione energetica nell’ambito del superbonus 110% (sostituzione dell’impianto di climatizzazione, isolamento dell’involucro, sostituzione infissi, installazione impianto fotovoltaico con accumulo e ricarica veicoli elettrici) per unità unifamiliare. Oltre Il 30% dei lavori è stato completato prima del 30 settembre 2022. La prima Asseverazione Enea relativa al primo Sal è avvenuta il 29 settembre 2022. Al 29 dicembre 2022 sono stati eseguiti e pagati lavori sufficienti a poter generare il secondo Sal (maggiore del 30%), sempre nel 2022, con contestuale asseverazione Enea. Entro il 31 marzo 2023 non è stata trasmessa la Comunicazione all’agenzia delle Entrate per l’avvenuta cessione delle spese 2022, decidendo di operare con remissione in bonis. Nel 2023 i lavori proseguono e ci si accorge, quando si vuole cedere il secondo Sal, che la relativa asseverazione presenta un errore: l’importo delle spese ivi rendicontate è maggiore di 15mila euro rispetto a quelle effettivamente realizzate e fatturate (non determinanti per il raggiungimento dell’ulteriore 30% di sal ma presenti nel QE). È possibile asseverare Fine Lavori riallineando tutte le cifre, senza perdere i crediti 2022 del secondo Sal?

A. C. - Avellino