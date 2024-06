Superbonus, così la detrazione per le fatture a cavallo d’anno

La domanda Alla luce della risposta dell’agenzia delle Entrate 103/2024 mi chiedo se una fattura con sconto in fattura, relativa a lavori per superbonus, trasmessa allo Sdi da un’impresa che effettua i lavori in data 1° gennaio 2024 con data 20 dicembre 2023 può essere considerata emessa nel 2023 con diritto alla detrazione 2023. Fino a ieri, per considerare una spesa 2023 era necessario trasmettere la fattura allo Sdi entro il 31.12.23, oggi, alla luce della risposta ade 103/2024 sembrerebbe che una fattura, ad esempio, datata 30.12.23 basti avere l'invio nei 12 giorni anche se questo avviene nel 2024. Oppure la risposta Ade vale solo nel caso di scarto di fattura preventivamente inviata in maniera tempestiva entro il 31 dicembre 2023? Ricordo che avere certezza della data fattura implica diverse percentuali di bonus e nel caso delle unifamilari, la perdita stessa del bonus se consideriamo la fattura emessa nel 2024.

A. M. - Padova

La risposta è affermativa. L’apertura fatta dall’agenzia delle Entrate riguarda sia l’ipotesi di fattura emessa e trasmessa contestualmente allo Sdi entro il 31 dicembre 2023, sia la fattura emessa entro lo stesso 31 dicembre 2023 ma trasmessa allo Sdi successivamente, ma entro i 12 giorni dall’emissione (articolo 21, comma 4, Dpr 633/72). In caso di lavori agevolati con il Superbonus, pagati integralmente con sconto in fattura, per definire il momento di sostenimento delle spese, occorre fare riferimento...