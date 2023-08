Superbonus, è un errore sostanziale la comunicazione di spese non sostenute ed erroneamente fatturate di Marco Zandonà

La domanda Il general contractor per i lavori Superecobonus 110 su un’unità unifamiliare, a seguito di una variante in diminuzione in corso d’opera nel Sal finale (per inciso si è deciso di non eseguire più i lavori di building automation), ha fatturato e comunicato all’AdE una spesa complessiva diversa (maggiore) rispetto a quella correttamente asseverata dal tecnico con il Sal finale su Enea. Questa differenza tra importo (inferiore) complessivo dei lavori effettivamente realizzato ed asseverato all’Enea ed importo complessivo delle fatture emesse (superiore) e comunicato all’AdE, deriva da un refuso, in quanto il general contractor non ha mai scorporato le spese tecniche della building automation calcolate e fatturate al primo Sal, generando una somma erroneamente riconosciuta al general contractor , ma contestata dall’advisor all’atto del pagamento del terzo Sal. Premesso che trattasi di spese sostenute tutte nel 2022, si chiede:

• se a causa di tale errore è veramente necessario l’annullamento e la presentazione di una nuova asseverazione Enea (che però, come detto, è corretta nella indicazione delle spese);

• se si tratta di errore sostanziale e come tale debba essere risolto in base alle indicazioni di cui all’articolo 5.3 della circolare 33/E del 2022

M. C. - Foggia

Nel caso di specie l’errore è di carattere sostanziale e comporta l’adozione della procedura di correzione indicata proprio nella circolare 33/E del 2022, mentre l’asseverazione Enea è corretta e non deve essere modificata in quanto assevera solo le fatture relative a lavori eseguiti e a spese sostenute. In particolare, la circolare 33/E/2022 fornisce anche i chiarimenti in merito alle procedure da seguire per correggere gli errori contenuti nella comunicazioni di opzione per la cessione del credito...