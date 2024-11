Superbonus, niente restituzione al cedente per il credito accettato

La domanda Si chiede se il cessionario con l’assenso del cedente, dopo aver accettato l’acquisto di un credito di superbonus sulla piattaforma dell’agenzia delle Entrate e averne utilizzato - in un anno - una piccola parte, può restituirglielo poiché non ha più capienza Irpef per utilizzarlo? Oppure come fare per disfarsene?

G. T. - Cosenza

Nel caso descritto, la risposta è negativa. Il cessionario non può restituire al cedente le quote residue del credito di superbonus che ha acquistato, nemmeno con l'assenso di quest'ultimo. L'articolo 121, comma 1-quater, del Decreto Rilancio (Dl 34/2020), convertito in legge 77/2020, stabilisce che i crediti derivanti dall'opzione per la cessione del superbonus «non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione» all’agenzia delle Entrate. Ciò ...