Superbonus, nuovi contratti in cerca di garanzie di Elisa De Pizzol

«Garanzie»: questa è la parola d’ordine nel caso in cui si stia contrattualizzando – o ricontrattualizzando, dopo una fase di stop ai lavori – l’esecuzione di interventi agevolati dal superbonus. Non sono pochi, infatti, i condomìni che – dopo aver rispettato per la presentazione della Cila la data limite del 25 novembre 2022 (con delibera condominiale adottata tra il 19 e il 24 novembre) o del 31 dicembre 2022 (con delibera adottata entro il 18 novembre) – stanno predisponendo contratti con imprese...