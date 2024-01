Superbonus, il Parlamento scommette sul mini rinvio

Il Parlamento torna alla carica per chiedere una riapertura, anche minima, dei termini del superbonus. Il “no” secco, ripetuto per settimane dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e legato alla tenuta dei conti pubblici, non è stato evidentemente sufficiente. Le spinte per evitare l’esplosione dei contenziosi e il blocco dei cantieri, evocati dall’Ance nel corso della sua audizione di martedì scorso, continuano ad attraversare con forza i partiti, senza distinzioni tra maggioranza e opposizione...

