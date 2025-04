Riparte la riforma Iva: restyling per rimborsi e note di variazione

La riforma dell’Iva si rimette in modo. Allo studio c’è un intervento in due tempi: uno schema di decreto legislativo in prima battuta e poi un correttivo in una seconda fase. Il tutto sfruttando i quattro mesi in più (quindi con deadline al 31 dicembre) concessi per l’attuazione della delega fiscale dal Ddl varato in Consiglio dei ministri il 9 aprile e che ora si prepara ad avere un iter veloce in Parlamento. In ogni caso il dossier Iva si riaprirà sui capitoli non onerosi o poco onerosi, ripartendo...

